Zorzi vs Platinette, lo scontro continua: "Se è lì è perché qualcuno prima di lei glielo ha consentito" (Di venerdì 3 dicembre 2021) A TZ101, l’appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all’interno del programma Facciamo finta che condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, l’influencer è tornato sullo scontro che... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) A TZ101, l’appuntamento settimanale di Tommasoall’interno del programma Facciamo finta che condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, l’influencer è tornato sulloche...

Advertising

quasisale : RT @ProVitaFamiglia: #Platinette è fortunato, perché se il #ddlZan fosse passato ora lui sarebbe già stato denunciato per #omofobia dai pal… - v_napoletano : RT @ProVitaFamiglia: #Platinette è fortunato, perché se il #ddlZan fosse passato ora lui sarebbe già stato denunciato per #omofobia dai pal… - zazoomblog : Tommaso Zorzi a R101: “Platinette? Non ci salutiamo” - #Tommaso #Zorzi #R101: #“Platinette? - ProVitaFamiglia : #Platinette è fortunato, perché se il #ddlZan fosse passato ora lui sarebbe già stato denunciato per #omofobia dai… - 361_magazine : Tommaso Zorzi a R101: “Platinette? Non ci salutiamo” -