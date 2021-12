Vaccini, boom di prime dosi: sono oltre 232mila in 7 giorni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nell'ultima settimana sono state oltre 232mila le prime dose di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. Lo riporta il report del governo. Erano state 127mila la scorsa settimana, 130mila quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nell'ultima settimanastateledose di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. Lo riporta il report del governo. Erano state 127mila la scorsa settimana, 130mila quella ...

