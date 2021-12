Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia (Di venerdì 3 dicembre 2021) È successo nei pressi di Salonicco, in Grecia, e ormai non si tratta più di casi isolati: ma la Grecia nega tutto Leggi su ilpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) È successo nei pressi di Salonicco, in Grecia, e ormai non si tratta più di casi isolati: ma la Grecia nega tutto

Advertising

grastef : RT @ilpost: Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia - romi_andrio : RT @ilpost: Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia - giorgiovascotto : RT @ilpost: Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia - ilpost : Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia - siwel44it : RT @DDeliolanes: Malmenato selvaggemente dalla polizia greca interprete afghano di Frontex al confine con la Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : interprete Frontex Un interprete di Frontex è stato scambiato per un migrante e respinto in Turchia Il Post Italo-afghano scambiato per clandestino denuncia: "Picchiato da polizia ed espulso in Turchia" L'uomo originario dell'Afghanistan risiede legalmente in Italia da molti anni. Si trovava in Grecia per lavorare come interprete per l'Ue ...

L'uomo originario dell'Afghanistan risiede legalmente in Italia da molti anni. Si trovava in Grecia per lavorare come interprete per l'Ue ...