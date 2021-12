Traffico internazionale di droga, eseguite a Napoli 11 ordinanze di custodia cautelare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sgominata un’associazione per delinquere transnazionale specializzata in Traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga. Un`associazione per delinquere transnazionale specializzata in “Traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti”. La banda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del Leggi su 2anews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sgominata un’associazione per delinquere transnazionale specializzata in, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di. Un`associazione per delinquere transnazionale specializzata in “, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti”. La banda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza die Salerno, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del

