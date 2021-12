Super green pass, shopping e movida: giro di vite sui controlli. Ecco la circolare del Viminale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Arriva il giro di vite sui controlli del Super green pass e di chi non è vaccinato, ma anche per i luoghi dello shopping e della movida. Il Viminale ha diramato la circolare ai prefetti in vigore dal 6 dicembre. Nel provvedimento, a firma del capo di gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi, relativo al decreto legge del 26 novembre scorso, si legge che “i controlli sono decisivi“. Sì, perché da lunedì entrerà in vigore il Super green pass, rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid. Ciò significa che chi non rientra in queste due categorie sarà tagliato fuori dalla quasi totalità delle attività ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Arriva ildisuidele di chi non è vaccinato, ma anche per i luoghi delloe della. Ilha diramato laai prefetti in vigore dal 6 dicembre. Nel provvedimento, a firma del capo di gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi, relativo al decreto legge del 26 novembre scorso, si legge che “isono decisivi“. Sì, perché da lunedì entrerà in vigore il, rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid. Ciò significa che chi non rientra in queste due categorie sarà tagliato fuori dalla quasi totalità delle attività ...

