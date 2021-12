Scontro tra auto a Romano | una si ribalta | ci sono feriti

(Di venerdì 3 dicembre 2021)di Lombardia. Duesiscontrate poco dopo le 19 di venerdì 3 dicembre in via Crema adi Lombardia. Da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto una delle due vetturersi sulla carreggiata. Almeno tre, invece, le persone rimaste ferite e soccorso in codice giallo. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco volontari die i carabinieri di Treviglio.

Advertising

repubblica : Sull'Ucraina si accende lo scontro tra Blinken e Lavrov [dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli] - lcargnel : @marge_tatcher Un bel match, uno scontro tra Titani...?? - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: la 'storia infinita' tra Alex e Soleil, la sorpresa per Manila, lo scontro generazionale nella c… - ONDANEWSweb : Scontro tra auto allo svincolo autostradale di Atena Lucana. 8 persone ferite - - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: botta e risposta tra il fumettista e l'ex parlamentare @Capezzone #zerocalcare #danielecapezzone #strapparelungoibordi #clint… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

La Stampa

La modella ha avuto unocon Maria Monsé , che non sopportando più il russare notturno di ... Inoltre la ragazza si è espressa chiaramente sul rapportoSoleil Sorge e Alex Belli : secondo lei ...queste effusioni amichevoli, nasce un discorso ben più privato ed intimo; Biagio chiede diretto ... 'Ti stai vendicando contro...' Miriana Trevisan arriva allocon Maria Monsè . La presenza ...GF Vip diretta ventiquattresima puntata: tira e molla tra Alex Belli e Soleil Sorge. Questa sera su canale 5 torna l'appuntamento con la casa più spiata d'Italia che ...Il derby tra Lazio e Roma categoria Under15 si sarebbe dovuto giocare questa domenica alle 12:30 al Green Club, ma il match non verrà disputato. Per via di qualche positività ...