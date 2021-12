Lady Gaga e il suo debutto ne I Soprano: ecco cosa andò storto, secondo lei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lady Gaga ha rivelato cosa è andato storto durante il suo debutto nel mondo della recitazione con I Soprano. A Star is Born non rappresenta il debutto di Lady Gaga nel mondo della recitazione. La protagonista di House of Gucci, infatti, aveva già recitato nell'episodio The Telltale Moozadell della terza stagione de I Soprano. Quella volta, però, le cose non ingranarono adeguatamente. Come mai? A spiegarlo è Lady Gaga stessa. A proposito del suo fallimentare debutto nel mondo della recitazione grazie a I Soprano, Lady Gaga ha rivelato: "Non sapevo ancora ascoltare nel corso di una scena. Recitavo e ridevo ma non capivo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha rivelatoè andatodurante il suonel mondo della recitazione con I. A Star is Born non rappresenta ildinel mondo della recitazione. La protagonista di House of Gucci, infatti, aveva già recitato nell'episodio The Telltale Moozadell della terza stagione de I. Quella volta, però, le cose non ingranarono adeguatamente. Come mai? A spiegarlo èstessa. A proposito del suo fallimentarenel mondo della recitazione grazie a Iha rivelato: "Non sapevo ancora ascoltare nel corso di una scena. Recitavo e ridevo ma non capivo ...

