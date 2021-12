Il Napoli prova ad affondare il colpo Noussair Mazraoui (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Napoli ci prova per Noussair Mazraoui. Giuntoli sta pensando di anticipare la trattativa e portare il giocatore da Spalletti già da gennaio. IL Napoli FA SUL SERIO PER Noussair Mazraoui. . Cristiano Giuntoli prova a fare il colpo già per il mercato di gennaio. Mazraoui può giocare come esterno destro ma anche come centrocampista centrale all’occorrenza. Il Napoli si è mosso per tempo ed ha messo le basi per strappare Mazraoui alla concorrenza, dato che piace anche a club come la Juventus. Visti i tanti infortuni, ma anche la necessità di fare rifiatare qualche giocatore, tipo Di Lorenzo che fino a qui le ha giocare tutte, il Napoli sta pensando di anticipare il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilciper. Giuntoli sta pensando di anticipare la trattativa e portare il giocatore da Spalletti già da gennaio. ILFA SUL SERIO PER. . Cristiano Giuntolia fare ilgià per il mercato di gennaio.può giocare come esterno destro ma anche come centrocampista centrale all’occorrenza. Ilsi è mosso per tempo ed ha messo le basi per strapparealla concorrenza, dato che piace anche a club come la Juventus. Visti i tanti infortuni, ma anche la necessità di fare rifiatare qualche giocatore, tipo Di Lorenzo che fino a qui le ha giocare tutte, ilsta pensando di anticipare il ...

