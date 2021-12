"Ho fatto un disastro". Sophie e Antinolfi, effusioni spinte nella notte. Le telecamere del GfVip riprendono tutto: finisce in disgrazia (Di venerdì 3 dicembre 2021) E il bacio arriva anche tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nasce, insomma, una nuova “coppia” - oltre a quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge (che stanno monopolizzando questa edizione del Gf vip). Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano nella notte. tutto avviene durante un party – tra un drink e l'altro – i due ballano, scherzano e poi (quando tutto finisce) dormono insieme. Coccole, sguardi fino ad arrivare al bacio sotto le coperte. “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“, dice Sophie parlando con Lulù. nella casa gli animi si stanno scaldando. Anche Miriana Trevisan viene pizzicata sotto le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) E il bacio arriva anche traCodegoni e Gianmaria. Nasce, insomma, una nuova “coppia” - oltre a quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge (che stanno monopolizzando questa edizione del Gf vip). GianmariaCodegoni si bacianoavviene durante un party – tra un drink e l'altro – i due ballano, scherzano e poi (quando) dormono insieme. Coccole, sguardi fino ad arrivare al bacio sotto le coperte. “Amore, non puoi capire, houn“, diceparlando con Lulù.casa gli animi si stanno scaldando. Anche Miriana Trevisan viene pizzicata sotto le ...

