Di Maria | «Futuro? Ho un desiderio per la mia carriera»

Angel Di Maria, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni di TNT Sports del proprio Futuro: le sue dichiarazioni

Futuro DI Maria – «Il mio desiderio è poter chiudere la carriera al Central. Ma non solo a ritirarmi, bensì tornare ancora in forma e in grado di dare il massimo. Ma nel calcio non si sa mai, tante volte l'ho detto e alla fine si sono create situazioni che mi hanno portato a rimanere qui, ma è una cosa che ho in testa. Certo, l'insicurezza che c'è in Argentina ti fa pensare, ma poi ci sono le ragioni di cuore e per questo ho questo desiderio sempre in testa».

