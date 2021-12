Da "assessore" ad "assessora". A Milano è prioritaria la lotta ideologica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Invece di discutere di gap salariali tra uomini e donne o di discriminazioni, la sinistra di Milano porta avanti la rivoluzione ideologica dell'italiano Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Invece di discutere di gap salariali tra uomini e donne o di discriminazioni, la sinistra diporta avanti la rivoluzionedell'italiano

La_Sonda : @lauracampagnaph In italiano corretto la versione femminile di assessore è assessora. Suona strano perché non siam… - EusapiaMaria : @jimmomo Mah! Alla fine sarà ripristinato Assessore, vale x tutti. In Belgio è nata la proposta di far eliminare i… - BoniAurelio : @repubblica @gaia_romani “Assessora”…quando non si conosce la grammatica è facile confondere i sostantivi con gli a… - Andrea02021955 : @DelpapaMax Temo che la pochezza di questo assessore o assessora sua evidente ed imbarazzante indipendentemente dalla lettera finale - DelpapaMax : @giovann92669360 Questa è una che come primo atto del suo mandtha fatto cambiare la targhetta da assessore a assessora -

Ultime Notizie dalla rete : assessore assessora La Forlì del futuro: 82 milioni di investimenti E il centro storico? "I progetti sono nel piano investimenti " spiega l'assessore " inizieremo i ... A latere, l'assessora al Welfare, Rosaria Tassinari, annuncia il nuovo bando, aperto da lunedì sino ...

Aggressione all'assessora di Arenzano, la polizia individua una sedicenne Genova - E' una ragazza di 16 anni l'autrice dell'aggressione avvenuta la mattina del 30 novembre scorso ai danni dell'assessore all'ambiente e pubblica istruzione del comune di Arenzano, Giovanna Damonte. La donna era stata presa a schiaffi e calci per aver invitato la giovane ed un suo amico a indossare la ...

Gaia Romani e la targa "assessore" sostituita a palazzo Marino con "assessora" MilanoToday Milano, assessora Gaia Romani toglie targa “assessore” dalla porta: “Battaglia linguistica fondamentale” Gaia Romani, assessora di Milano, ha voluto togliere la targa con su scritto “assessore” sostituendola con “assessora”: La ...

Da "assessore" ad "assessora". A Milano è prioritaria la lotta ideologica Invece di discutere di gap salariali tra uomini e donne o di discriminazioni, la sinistra di Milano porta avanti la rivoluzione ideologica dell'italiano ...

