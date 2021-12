Cosa succede mangiando KFC per un mese? L’esperimento di un amante del fitness (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un uomo australiano ha mangiato tutti i suoi pasti nei fast food KFC per un mese. Ha preso 7 kg e le sue analisi sono peggiorate. Conan Visser, un ragazzo di Brisbane fanatico del fitness, si è reso protagonista di un esperimento poco salutare. Il ragazzo ha consumato tutti i suoi pasti mensili nei fast L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un uomo australiano ha mangiato tutti i suoi pasti nei fast food KFC per un. Ha preso 7 kg e le sue analisi sono peggiorate. Conan Visser, un ragazzo di Brisbane fanatico del, si è reso protagonista di un esperimento poco salutare. Il ragazzo ha consumato tutti i suoi pasti mensili nei fast L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

EnricoTurcato : Chiesa, Pereyra, De Vrij, Danilo, Belotti, Pellegrini, #Kjaer ecc ecc ecc Partite, su partite, su partite. Camp… - alexvespi : Cosa succede con Omicron? Al momento quello che si può fare è stimare quanti casi sono dispersi internazionalmente… - ricpuglisi : Che cosa succede a un sistema previdenziale che si mangia il capitale e non ha contributi sufficienti per pagare le… - 615maga : RT @machepiacere: Buon #friskyfriday ???? #fridaymorning #FridayMotivation #piercing #exhibisionist #stocking Cosa succede durante la prova… - mutzo21 : sto in fissa con una canzone di rkomi e sfera cosa mi succede? -