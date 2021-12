Caro bollette | contributo di solidarietà dai redditi più alti | non c’è accordo nel governo

Advertising

NicolaPorro : ?? L'Ue pensa agli auguri di #Natale e #Monti vuole 'somministrare' l'informazione dall'alto. Ma la vera emergenza è… - mlaudato81 : RT @RedaFree_it: ??Nuova azione del Governo #Draghi contro il rincaro delle bollette di luce e gas ??Tutti i dettagli - MariaArrigo1 : RT @lefrasidiosho: Caro #bollette, ecco cosa rischia il presepe - CinziaFufy74 : RT @lefrasidiosho: Caro #bollette, ecco cosa rischia il presepe - fraluca_pac : RT @jimmomo: Saltato il contributo di solidarietà per calmierare il caro-bollette. Caso emblematico in cui è il Super Competente ad avanzar… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro bollette

E' saltata l'ipotesi di imporre un contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 75mila euro i cui proventi sarebbero stati destinati al contenimento del. L'ipotesi era stata ...... risparmi e lavoro " e che serviranno a calmierare gli aumenti delledi luce e gas. " In parlamento, la Lega chiederà di fare ancora di più, recuperando risorse dagli sprechi del Reddito di ...Non ci sarà alcun contributo di solidarietà a carico dei redditi superiori ai 75mila euro per trovare i fondi necessari per contrastare ...L'ipotesi è stata è stata cassata vista la spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Fi e Iv. Allo studio anche un taglio dei contributi ...