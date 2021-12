Tentato omicidio in piazza ad Altamura | sei anni dopo fermato il responsabile del regolamento di conti mafioso | arrestato 33enne

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Finisce in manette il presunto esecutore che nella nottata tra il 19 e il 20 settembre del 2015 sparò a due appartenenti a un clan rivale in undi. I carabinieri del Comando ...

Ultime Notizie dalla rete : Tentato omicidio

... nei confronti di Fabio De Girolamo, 33enne di Cassano delle Murge, accusato di essere l'autore del duplice, con l'aggravante del metodo mafioso, avvenuto ad Altamura. L'attività ...... nei confronti di De Girolamo Fabio, 33enne di Cassano delle Murge, accusato di essere l'autore di un duplice, con l'aggravante del metodo mafioso, avvenuto ad Altamura nel 2015. L'...Finito in carcere, dopo aver molestato per anni una ex e aver persino tentato di ucciderla, avrebbe continuato a perseguitarla con lettere d’amore e richieste di matrimonio, dopo aver scoperto il suo ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del ...