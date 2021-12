Premier League 2021 2022 | seconda vittoria consecutiva per il Tottenham | battuto 2-0 il Brentford

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Sembra funzionare la cura Antonio Conte per il. Gli Spurs, nella sfida valida per la 14esima giornata di, hanno infatti2-0 il, trovando laaffermazionetra le mura amiche, nonché la primacon più di un gol di scarto in questo campionato. Il match si è sbloccato al 12? con l’autogol di Canos su cross di Son, con il giocatore ospite che aveva cercato di anticipare Davies. I padroni di casa legittimano il vantaggio rendendosi pericolosi in altre occasioni, ma Alvaro Fernandez si fa trovare sempre pronto, sbarrando la strada anche a Kane in avvio di ripresa. E proprio nel secondo tempo ilguadagna campo grazie ad ...

Advertising

Sacs_CFC : Bendita Premier League. - sportface2016 : #PremierLeague, continua la cura Conte per il #Tottenham: #Brentford battuto 2-0 - jenssen_jonas : RT @jenssen_jonas: Premier League: #MUN #ARS Manchester Utd 2-1 Arsenal Cristiano Ronaldo (Manchester Utd), scores a goal. - jenssen_jonas : Premier League: #MUN #ARS Manchester Utd 2-1 Arsenal Cristiano Ronaldo (Manchester Utd), scores a goal. - giallorossa4 : RT @forzaroma: #Zaniolo, zero tutele e mille rischi: ora sale la tentazione #Premier -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

di Fabio Belli) Diretta/ Chelsea Manchester United (risultato 1 - 1) streaming video tv: Jorginho - gol! MANCHESTER UNITED ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DILa ...Episodio decisamente controverso al 13 di Manchester United - Arsenal , sfida di prestigio che chiude la 14esima giornata di2021/2022. Calcio d'angolo per i Gunners, Odegaard mette in mezzo e Maguire libera; la palla arriva a Smith Rowe, che tira al volo e segna. Fin qui tutto normale. Se non fosse che il ...Sembra funzionare la cura Antonio Conte per il Tottenham. Gli Spurs, nella sfida valida per la 14esima giornata di Premier League 2021/2022, hanno infatti battuto 2-0 il Brentford, trovando la seconda ...PREMIER LEAGUE - L'autorete di Canos e il contropiede di Son aprono le porte al terzo risultato utile consecutivo per la banda di Conte. Ora gli Spurs, con un m ...