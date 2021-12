Milan | si opera | è UFFICIALE | Che tegola per Pioli

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuove brutte notizie per ile per il tecnico Stefano: il calciatore rossonero si, comunicato ufficiato del club Una stagione molto sfortunata per ilper quanto… L'articolo, si: èCheperè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - SkySport : ULTIM'ORA SIMON KJAER SI OPERA DOMANI Intervento ai legamenti del ginocchio sinistro #SkySport #SkySerieA #Milan #Kjaer - edozjg86 : RT @Corriere: Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA - #Kjaer, l’esito degli esami e il comunicato del #Milan: domani si opera ? - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA - #Kjaer, l’esito degli esami e il comunicato del #Milan: domani si opera ? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan opera

MILANO - Simon Kjaer si opererà nella giornata di venerdì al ginocchio sinistro infortunatosi mercoledì nella trasferta vinta 3 - 0 dalcontro il Genoa . Non sono specificati i tempi di recupero per il giocatore danese, ma quasi certamente il rientro in campo non potrà avvenire prima del nuovo anno: La risonanza e la valutazione ...Lo rende noto il. . 2 dicembre 2021Pessime notizie per il Milan, che perderà a lungo Simon Kjaer dopo l'infortunio di ieri. Il centrale danese ha riportato un danno ai legamenti del ginocchio sinistro e domani ...Nuove brutte notizie per il Milan e per il tecnico Stefano Pioli: il calciatore rossonero si opera, comunicato ufficiato del club ...