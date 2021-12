Infortuni Napoli: Distrazione per Koulibaly, sperano Insigne e Fabian Ruiz, il report ufficiale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le ultime notizie sugli Infortuni in casa Napoli non sono molto confortati, Distrazione per Koulibaly, tendinopatia per Fabian e contrattura per Insigne. Il Napoli oggi ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato 4 dicembre 2021 contro l’Atalanta. Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di Koulibaly che ha riportato una “Distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro“, come fa sapere la società attraverso il report ufficiale. La situazione degli altri Infortuni al Napoli, c’è Insigne che ha riportato una “contrattura al soleo sinistro“. Mentre Fabian Ruiz presenta una ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le ultime notizie sugliin casanon sono molto confortati,per, tendinopatia pere contrattura per. Iloggi ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato 4 dicembre 2021 contro l’Atalanta. Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno diche ha riportato una “di secondo grado al bicipite femorale sinistro“, come fa sapere la società attraverso il. La situazione degli altrial, c’èche ha riportato una “contrattura al soleo sinistro“. Mentrepresenta una ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, tanti infortuni sul più bello: Spalletti ora dovrà trovare nuove soluzioni - cronachecampane : Napoli, incubo infortuni: contro l'Atalanta out 4 giocatori chiave #CronacadiNapoli #fabianruiz #insigne #koulibaly - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Tra Scamacca e gli infortuni, al Mapei non è stato il solito Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Tra Scamacca e gli infortuni, al Mapei non è stato il solito Napoli - SuperDwight14 : @rosgen79 @SkySport e quindi? se si fanno male quelli del Milan e del Napoli si devono fare male anche quelli dell'… -