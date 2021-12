Il Senato dice no a Lotito: il “suo” seggio resta a Vincenzo Carbone di Italia viva (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lotito non ce l’ha fatta. Non sarà Senatore. Il seggio rivendicato dal Presidente della Lazio resta in carica a Vincenzo Carbone, di Italia viva, eletto pure lui in Campania. Decisivo – scrive Repubblica – un ordine del giorno a prima firma della presidente dei Senatori di Leu Loredana De Petris approvato dall’aula del Senato con 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti (voto segreto) che di fatto congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che precedentemente aveva riconosciuto il posto a Lotito, eletto nel 2018 con Forza Italia. Carbone resta in carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta. Se vuoi essere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021)non ce l’ha fatta. Non saràre. Ilrivendicato dal Presidente della Lazioin carica a, di, eletto pure lui in Campania. Decisivo – scrive Repubblica – un ordine del giorno a prima firma della presidente deiri di Leu Loredana De Petris approvato dall’aula delcon 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti (voto segreto) che di fatto congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che precedentemente aveva riconosciuto il posto a, eletto nel 2018 con Forzain carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta. Se vuoi essere ...

