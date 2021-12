(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il borseggiatore, un marocchino già noto alle Forze di, era uscito dal carcere la scorsa settimana per fine pena, dopo aver scontato una condanna per un borseggio messo a segno a bordo di un mezzo di trasporto pubblico L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: Polizia arresta straniero, aveva tentato di borseggiare una badante - Giovannapiano1 : RT @ultimenotizie: Individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la giornalista Greta… - resistenzasvran : 36enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di borseggiare una ... - SnoqTorino : RT @ultimenotizie: Individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la giornalista Greta… - Vanity08335628 : RT @ultimenotizie: Individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la giornalista Greta… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Polizia

... il Prefetto Valerio Valenti, il questore Filippo Santarelli, l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese e il comandante dellaMunicipale Giacomo Tinella. "Visto il peggioramento della ...Subito 11 multe anelle prime ore di obbligo del casco per tutti - anche i maggiorenni - sui monopattini elettrici. È un primo bilancio dei controlli mirati dellamunicipale effettuati finora, in una ...di Gabriele Masiero PISA Da ieri sono entrati in servizio 20 agenti idi polizia municipale n più e altri 6 se ne aggiungeranno nei prossimi giorni, portando complessivamente a 58 ...Il borseggiatore, un marocchino già noto alle Forze di Polizia, era uscito dal carcere la scorsa settimana per fine pena, dopo aver scontato una condanna per un borseggio messo a segno a bordo di un m ...