Cos’è il Global Gateway | la risposta europea alla Via della Seta

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Non sarà un singolo progetto mastodontico come la Nuova via, ma piuttosto una retee e capillare di infrastrutture che favoriranno la connessione tra l’Europa e il resto del mondo: la Commissioneha presentato il suo, una strategia da 300 miliardi di euro complessivi entro il 2027 per sviluppare «canali di comunicazione» in diverse zone di Asia, Africa e America latina. I Paesi coinvolti sarebbero meno dipendenti dagli investimenti da parte del governo cinese, mentre per gli Stati europei il vantaggio concreto si misurerebbe in termini di afflusso di determinate materie prime e da migliori relazioni commerciali. Il piano copre una vasta gamma di iniziative, dalle ferrovie ai cavi in fibra ottica. Non si tratta solo di elementi «fisici»: come ...