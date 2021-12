Chi è Baltimora di X Factor 2021? Età, vero nome e Instagram (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ciò che sappiamo su Baltimora, il cui vero nome è Edoardo Spinsante, concorrente di X Factor 2021. Età, vita privata e Instagram. Chi è Baltimora nome e Cognome: Edoardo Spinsantenome d’arte: BaltimoraData di nascita: 2001Luogo di Nascita: Ancona Età: 20 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: studente e produttoreFidanzato: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ciò che sappiamo su, il cuiè Edoardo Spinsante, concorrente di X. Età, vita privata e. Chi èe Cog: Edoardo Spinsanted’arte:Data di nascita: 2001Luogo di Nascita: Ancona Età: 20 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: studente e produttoreFidanzato: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo L'articolo proviene da Novella 2000.

