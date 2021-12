Cecilia Rodriguez sparisce da Instagram | cosa succede?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La bellarecentemente è stata vittima di un malfunzionamento di. Sul social infatti le sono stati “bloccati” tutti i post e le stories. Per cercare di risolvere questa situazione spinosa è intervenuta anche Belen, che ha fatto un appello a tutti i suoi followers. Attualmenteè il social più utilizzato dai giovani, quest’ultimo però in più di un’occasione ha dimostrato di “perdere qualche colpo”. Non è una novità infatti, che influencer e blogger si lamentino di un malfunzionamento del social. A riscontrare dei problemi questa volta è stata la bellaRordiguez, a cui pare le siano stati bloccati tutti i post e le storie. Nella giornata di oggi infatti i suoi 4 milioni e mezzo di followers, non hanno potuto visualizzare ...

Advertising

zazoomblog : Il giallo di Cecilia Rodriguez scomparsa da Instagram. Interviene anche Belen - #giallo #Cecilia #Rodriguez… - Alessan03747054 : @Damiana25231294 @LoryMice @queensoleil_ Quando vivi h24 con una persona da ben 3 mesi, con cui hai complicità e va… - CiccolaMariella : @DueAntonella Il fidanzato di Cecilia rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la speranza di un riavvicinamento grazie a Cecilia. Il gesto della sorella d… - PatriziaAngel : @helma_marisa Certo.. infatti io ribadisco che sarebbe meglio rivelarlo, altrimenti diventa una presa in giro. Succ… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

elle.com

A quanto pare la stessa sensazione (forse supportata da una diminuzione del numero di visualizzazioni) ce l'ha anche, che con gli strumenti digitali guadagna piuttosto bene. Così in ...... presentato dae Ignazio Moser . Segui e commenta con l'hashtag #MTVEX e tieni d'occhio gli speciali social sugli account di MTV Italia con gli ex concorrenti come Matteo Diamante e ...Cecilia Rodriguez ha qualche problema con Instagram e in suo aiuto accorre la sorella Belen. Cecilia Rodriguez ha ultimante lamentato, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere ...Cecilia Rodriguez da tempo è assente da Instagram. E non per scelta. I fan non riescono più a visualizzare i suoi post e le sue storie. In soccorso dell’ex gieffina è arrivato l’appello della sorella ...