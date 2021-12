Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelata la prima immagine di Kang? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una foto apparsa online sembra aver svelato la prima immagine di Kang nell'atteso film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci sarà anche l'attore Jonathan Majors nella parte di Kang il Conquistatore e una nuova immagine condivisa su Twitter potrebbe aver mostrato il personaggio. Online è infatti apparsa una foto della t-shirt del team degli stunt impegnati nelle riprese del lungometraggio. La maglia indossata da alcuni membri della troupe di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra una maschera dell'eroe spezzata e nel metallo si riflette una figura misteriosa. I fan hanno subito riconosciuto in quella presenza Kang, personaggio introdotto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una foto apparsa online sembra aver svelato ladinell'atteso film Ant-Man and the. Nel cast di Ant-Man and theci sarà anche l'attore Jonathan Majors nella parte diil Conquistatore e una nuovacondivisa su Twitter potrebbe aver mostrato il personaggio. Online è infatti apparsa una foto della t-shirt del team degli stunt impegnati nelle riprese del lungometraggio. La maglia indossata da alcuni membri della troupe di Ant-Man and themostra una maschera dell'eroe spezzata e nel metallo si riflette una figura misteriosa. I fan hanno subito riconosciuto in quella presenza, personaggio introdotto ...

