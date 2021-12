X Factor 2021 | squadre | anticipazioni | ospiti e regolamento

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Riparte X-su Sky Uno con le serate live dopo le audizioni che hanno scremato il gruppo dei partecipanti fino ai dodici selezionati per provare a vincere questa edizione: ecco le, il, glie le. Nella prima puntata delecco subitodi prestigio: la Cantantessa, Carmen Consoli, e il noto gruppo dei Coldplay. La squadra dei giudici non viene stravolta rispetto allo scorso anno. Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli fanno parte della giuria anche in questa edizione. Quest’anno non sono previste categorie di genere o di età: ogni giudice ha a sua disposizione tre artisti “a schema libero”, dunque senzapredefinite. Per il resto, ilè quello consueto: nelle prime ...

O dentro, o fuori: la semifinale di X andrà in scena giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su Now con 5 artisti pronti a dare il tutto per tutto e conquistarsi un posto in finale. I trevigiani Bengala Fire se la ...