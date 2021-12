Serie A: Bologna - Roma 1 - 0 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bologna Roma 1 - 0. Bologna (3 - 5 - 2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Skov Olsen (35' st De Silvestri), Soriano, Dominguez (45' st Vignato), Svanberg, Hickey, Barrow (45' st Orsolini), ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021)1 - 0.(3 - 5 - 2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Skov Olsen (35' st De Silvestri), Soriano, Dominguez (45' st Vignato), Svanberg, Hickey, Barrow (45' st Orsolini), ...

Advertising

Luxgraph : Bologna-Roma 1-0, il tabellino - tcm24com : Serie A, successo di misura del Bologna sulla Roma #serie a - footyfullmatch : Bologna vs Roma - CMercatoNews : #SerieA, l'#Inter vince ancora ??, stop ??per la #Roma #SerieA #InterSpezia #BolognaRoma - rtb_nyc : #: HI SERIE A: BOLOGNA 1 AND ROMA 0 FT: ?????????? -