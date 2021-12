Rapporto Svimez 2021 | «La crescita del Sud resterà inferiore al Nord | salari e consumi bassi»

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Mezzogiorno cresce più di prima ma non al ritmo del Centro-. E al suo interno la persistente precarizzazione dei rapporti di lavoro continua a frenare ie i. Con la...

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Svimez

"Non cambia niente, anzi se possibile peggiora pure. Il2021 ci presenta la solita Italia a due velocità tra Nord e Sud, con la Calabria fanalino di coda sui principali indicatori economici e sociali. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ..."Secondo le previsioni della, il Sud quest'anno crescerà del 5% rispetto al 6,8% del Centro Nord. Il Meridione ha grandi ... segretario generale dell' Ugl , commentando ildel 2021. "In ...Il Mezzogiorno cresce più di prima ma non al ritmo del Centro-Nord. E al suo interno la persistente precarizzazione dei rapporti di lavoro continua a frenare i consumi e i salari. Con ...Il nuovo rapporto Svimez: il Sud aggancia la ripresa ma resta indietro, nel 2021 il Pil crescerà del 5%, al centronord del 6,8% ...