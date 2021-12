Maria De Filippi mette in riga i corteggiatori di Roberta Giusti: “Dovete decidere se le volete darle il tempo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Uomini e Donne, nella puntata del primo dicembre, una coppia pronta ad abbandonare il programma, ha raccontato la sua felicità. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio, che hanno recentemente trascorso dieci giorni insieme. Riappacificazioni e toni pacati anche nel trono di Roberta Ilaria Giusti, dopo la maretta della scorsa puntata. Maria De Filippi, però, ha voluto fare una precisazione ai corteggiatori. Tina Cipollari contro Armando Incarnato a Uomini e Donne La prima puntata di dicembre di Uomini e Donne è stata all’insegna dell’amore. Pochi scontri e numerose parole piene di zucchero, come quelle di Isabella Ricci per Fabio: “Sono particolarmente contenta… Abbiamo trascorso dieci giorni insieme… Non so che tipo di sentimento sia… Credo sia prematuro chiamarlo amore, però qualcosa che gli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Uomini e Donne, nella puntata del primo dicembre, una coppia pronta ad abbandonare il programma, ha raccontato la sua felicità. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio, che hanno recentemente trascorso dieci giorni insieme. Riappacificazioni e toni pacati anche nel trono diIlaria, dopo la maretta della scorsa puntata.De, però, ha voluto fare una precisazione ai. Tina Cipollari contro Armando Incarnato a Uomini e Donne La prima puntata di dicembre di Uomini e Donne è stata all’insegna dell’amore. Pochi scontri e numerose parole piene di zucchero, come quelle di Isabella Ricci per Fabio: “Sono particolarmente contenta… Abbiamo trascorso dieci giorni insieme… Non so che tipo di sentimento sia… Credo sia prematuro chiamarlo amore, però qualcosa che gli ...

