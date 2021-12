Infortunio Fabian Ruiz, lo spagnolo è stato sostituito: le ultime (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fabian Ruiz è uscito per Infortunio al 65? della sfida contro il Sassuolo: dopo la rete lo spagnolo ha accusato un problema fisico Dopo Insigne il Napoli perde un altro elemento importante a centrocampo. Fabian Ruiz è stato sostituto al 65? della sfida contro il Sassuolo per un problema fisico. Problemi all’inguine per lo spagnolo che è stato costretto al cambio dopo la rete che aveva portato avanti gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021)è uscito peral 65? della sfida contro il Sassuolo: dopo la rete loha accusato un problema fisico Dopo Insigne il Napoli perde un altro elemento importante a centrocampo.sostituto al 65? della sfida contro il Sassuolo per un problema fisico. Problemi all’inguine per loche ècostretto al cambio dopo la rete che aveva portato avanti gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#FabianRuiz fuori in #SassuoloNapoli: le ultime ?? - Tonia_Niall : RT @ilaria_tufano: Fabian Ruiz fuori per infortunio, Insigne non rientrato nel secondo tempo per un dolore alla gamba. Tifosi del Napoli: #… - areanapoliit : Tegola Napoli, si fa male #Fabian: prime indiscrezioni sull'infortunio - Luckyluciano971 : RT @ilaria_tufano: Fabian Ruiz fuori per infortunio, Insigne non rientrato nel secondo tempo per un dolore alla gamba. Tifosi del Napoli: #… - ilaria_tufano : Fabian Ruiz fuori per infortunio, Insigne non rientrato nel secondo tempo per un dolore alla gamba. Tifosi del Napo… -