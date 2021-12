Il gruppo consiliare Pd ad Ambrosone: “Basta polemiche, è tempo di risolvere i problemi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma del gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento in replica alle dichiarazioni dell’assessore Ambrosone: “Qualcuno avvisi Ambrosone che la campagna elettorale è finita da un pezzo e che può smettere i panni di candidato per indossare quelli da assessore. Sarebbe cosa buona e giusta per la Città che necessita di un’amministrazione operativa e non del ritorno a polemiche che sviliscono il dibattito pubblico e non contribuiscono alla soluzione dei problemi. Stiamo parlando di problemi che stanno a cuore a centinaia di famiglie e che delle discussioni su ‘quelli che c’erano prima’ non sanno che farsene, ancora di più se chi parla occupa da ormai sei anni un posto di rilievo nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021)di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma deldel Partito Democratico al Comune di Benevento in replica alle dichiarazioni dell’assessore: “Qualcuno avvisiche la campagna elettorale è finita da un pezzo e che può smettere i panni di candidato per indossare quelli da assessore. Sarebbe cosa buona e giusta per la Città che necessita di un’amministrazione operativa e non del ritorno ache sviliscono il dibattito pubblico e non contribuiscono alla soluzione dei. Stiamo parlando diche stanno a cuore a centinaia di famiglie e che delle discussioni su ‘quelli che c’erano prima’ non sanno che farsene, ancora di più se chi parla occupa da ormai sei anni un posto di rilievo nella ...

