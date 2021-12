Ercolano | la borsa dell’ultimo fuggiasco e il suo ‘tesoro’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Lo scheletroritrovato di recente in una campagna di scavo sull’Antica Spiaggia di Herculaneum aveva unaa tracolla contenente diversi tipi di materiali, oggetti di uso comune connessi tra loro, che saranno attentamente studiati in laboratorio per poi essere sottoposti a restauro. E’ quanto emerso oggi in un incontro con la stampa al Parco archeologico dialla quale hanno preso parte anche Giovanni Di Blasio, direttore generale Grande Progetto Pompei, archeologi dell’Herculaneum Conservation project, restauratori. Il rinvenimento in posizione supina del, un uomo di circa 40-45 anni, allontanatosi dal gruppo dei circa trecento ercolanesi ritrovati nei fornici, oppure un soldato di Plinio giunto per ...