Draghi salva la scuola dalla dad: annullata la circolare che mette le classi in quarantena con un solo positivo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Contrordine sulla scuola: le classi non andranno più in Dad al primo caso positivo in classe. Nel giro di nemmeno 24 ore, la circolare emanata da Ministero della Sanità e Ministero dell’Istruzione che prevedeva il cambio del protocollo Covid è stata bloccata dal premier Mario Draghi. Il salvatore della didattica in presenza, potremmo definirlo. Il premier, scrive Repubblica, è “seccato. Non vuole far passare il messaggio che si torni ai tempi dolorosi della Dad. Ha messo la faccia fin dal primo giorno su questa promessa, vuol difenderla finché sarà possibile”. La circolare reintroduceva la dad per tutta la classe al primo studente contagiato. Draghi ne ha fatto carta straccia prima ancora che arrivasse sulle scrivanie dei presidi. Non cambia niente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Contrordine sulla: lenon andranno più in Dad al primo casoin classe. Nel giro di nemmeno 24 ore, laemanata da Ministero della Sanità e Ministero dell’Istruzione che prevedeva il cambio del protocollo Covid è stata bloccata dal premier Mario. Iltore della didattica in presenza, potremmo definirlo. Il premier, scrive Repubblica, è “seccato. Non vuole far passare il messaggio che si torni ai tempi dolorosi della Dad. Ha messo la faccia fin dal primo giorno su questa promessa, vuol difenderla finché sarà possibile”. Lareintroduceva la dad per tutta la classe al primo studente contagiato.ne ha fatto carta straccia prima ancora che arrivasse sulle scrivanie dei presidi. Non cambia niente ...

