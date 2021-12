Allerta meteo, scuole chiuse nei comuni del napoletano. L’annuncio della protezione civile (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una forte perturbazione sta per abbattersi su alcune regioni dell’Italia, a partire dal nord-est fino ad arrivare al centro-sud, sono queste le regioni che più saranno interessati da fenomeni di pioggia forte. Se l’area del nord-est sarà sferzata da forti venti di libeccio, il centro-sud e la Sardegna invece subiranno rovesci diffusi che interessano principalmente Sardegna e Campania. Proprio in quest’ultima è stata diramata l’Allerta arancione ed è stata predisposta la chiusura delle scuole a scopo precauzionale. Su tutto il territorio prevale comunque uno stato di Allerta a causa del forte rischio idrogeologico. Allerta meteo in Campania: scuole chiuse A partire da domani, giovedì 2 dicembre, molte scuole di ogni ordine e grado saranno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una forte perturbazione sta per abbattersi su alcune regioni dell’Italia, a partire dal nord-est fino ad arrivare al centro-sud, sono queste le regioni che più saranno interessati da fenomeni di pioggia forte. Se l’area del nord-est sarà sferzata da forti venti di libeccio, il centro-sud e la Sardegna invece subiranno rovesci diffusi che interessano principalmente Sardegna e Campania. Proprio in quest’ultima è stata diramata l’arancione ed è stata predisposta la chiusura dellea scopo precauzionale. Su tutto il territorio prevale comunque uno stato dia causa del forte rischio idrogeologico.in Campania:A partire da domani, giovedì 2 dicembre, moltedi ogni ordine e grado saranno ...

