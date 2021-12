El Chapo | la moglie Emma Coronel Aispuro condannata a tre anni di prigione per traffico di droga e riciclaggio

(Di martedì 30 novembre 2021) Tredi, meno i nove mesi già scontati: è la pena inflitta negli Usa a, ladel re del narco‘El’, perdi. Una condanna inferiore ai quattrochiesti dall’accusa. Il giudice federale Rudolph Contreras ha riconosciuto che la 32enne, dichiaratasi colpevole dopo il suo arresto lo scorso febbraio, era solo una teenager quando sposò il boss. “Esprimo il mio rammarico per tutto il male che posso aver fatto”, ha detto la donna prima della lettura della sentenza. “Soffro per il dolore che ho causato alla mia famiglia”, ha aggiunto. Ladel ‘’ ha patteggiato anche ...

Emma Coronel Aispuro ha già scontato nove mesi. Il giudice federale Rudolph Contreras ha riconosciuto come attenuante che la ex reginetta di bellezza, ora 32enne, era solo una teenager quando sposò il ...Tre anni di prigione, meno i nove mesi gi scontati: la pena inflitta negli USA a Emma Coronel Aispuro, ladel re del narcotraffico El, per traffico di droga e riciclaggio. Una condanna inferiore ai quattro anni chiesti dall'accusa. Il giudice federale Rudolph Contreras ha riconosciuto che la ...Tre anni di prigione, meno i nove mesi già scontati: è la pena inflitta negli USA a Emma Coronel Aispuro, la moglie del re del narcotraffico «El Chapo», per traffico di droga e riciclaggio. Una condan ...Washington (Usa), 30 nov. (LaPresse/AP) - La moglie del boss messicano della droga Joaquin 'El Chapo' Guzman è stata condannata a tre anni di carcere dopo ...