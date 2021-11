Calciomercato Roma, il Bologna mette gli occhi su due giallorossi (Di martedì 30 novembre 2021) Il Bologna avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio almeno due giocatori della Roma: Perez e Reynolds piacciono ai rossoblù Il mercato non dorme mai e lo sa bene lo Roma che nell’ultimo periodo è al centro di diverse voci sia in entrata e sia in uscita. Stavolta si tratta di possibili cessioni per i giallorossi. Al Bologna piacciono due giocatori della Roma: Reynolds, che non sta trovando tanto spazio con Mourinho, e Carles Perez, anche lui poco utilizzato anche se ultimamente si sta ritagliando il posto. A riferirlo il Resto del Carlino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Ilavrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio almeno due giocatori della: Perez e Reynolds piacciono ai rossoblù Il mercato non dorme mai e lo sa bene loche nell’ultimo periodo è al centro di diverse voci sia in entrata e sia in uscita. Stavolta si tratta di possibili cessioni per i. Alpiacciono due giocatori della: Reynolds, che non sta trovando tanto spazio con Mourinho, e Carles Perez, anche lui poco utilizzato anche se ultimamente si sta ritagliando il posto. A riferirlo il Resto del Carlino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bologna: due obiettivi in casa Roma Commenta per primo Il Bologna guarda in casa Roma e potrebbe fornire ai giallorossi una via d'uscita per due esuberi. Agli emiliani piace il terzino Bryan Reynolds e l'esterno d'attacco Carles Perez.

