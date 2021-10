Willy Wonka, morto a 90 anni il celebre compositore Leslie Bricusse (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Leslie Bricusse, due volte vincitore dell'Oscar per aver composto classici come le canzoni di Willy Wonka e le sigle di James Bond, è morto all'età di 90 anni. Leslie Bricusse, noto per aver composto musica e testi per le colonne sonore di film come Willy Wonka, James Bond e Doctor Dolittle, si è spento all'età di novant'anni: la morte del celebre compositore e paroliere statunitense è stata annunciata tramite Instagram da suo figlio Adam. La causa di morte del veterano di Hollywood, che ha vinto un Premio Oscar per la miglior canzone per il film "Il favoloso dottor Dolittle" e uno per la migliore colonna sonora in "Victor/Victoria", non è stata rivelata. "Il mio amato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021), due volte vincitore dell'Oscar per aver composto classici come le canzoni die le sigle di James Bond, èall'età di 90, noto per aver composto musica e testi per le colonne sonore di film come, James Bond e Doctor Dolittle, si è spento all'età di novant': la morte dele paroliere statunitense è stata annunciata tramite Instagram da suo figlio Adam. La causa di morte del veterano di Hollywood, che ha vinto un Premio Oscar per la miglior canzone per il film "Il favoloso dottor Dolittle" e uno per la migliore colonna sonora in "Victor/Victoria", non è stata rivelata. "Il mio amato ...

Advertising

WeCinema : Celebriamo la giornata nazionale del cacao e del #cioccolato ricordando 4 film dolcissimi ????: Willy Wonka e la fab… - eccoda : RT @ParamountItalia: Addio all'autore di brani indimenticabili come Pure Imagination, Goldfinger e Feeling Good #LeslieBricusse https://t.c… - ParamountItalia : Addio all'autore di brani indimenticabili come Pure Imagination, Goldfinger e Feeling Good #LeslieBricusse - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Addio all'autore di brani indimenticabili come Pure Imagination e Feeling Good #LeslieBricusse #WillyWonka - SpikeItalia : Addio all'autore di brani indimenticabili come Pure Imagination e Feeling Good #LeslieBricusse #WillyWonka -