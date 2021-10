Uomini e Donne: Noemi nei guai, foto compromettenti e Matteo si infuria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Matteo Fioravanti, tronista di Uomini e Donne, perde la pazienza con Noemi Baratto: la giovane corteggiatrice potrebbe aver rovinato il rapporto sul nascere a causa di alcune foto decisamente poco caste che raccontano un passato diverso da quello raccontanto nei loro confronti. La puntata di oggi di Uomini e Donne ha messo in luce un momento difficile per Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: il tronista ha raccontato a Maria De Filippi di essersi sentito tradito dopo aver scoperto alcune foto della ragazza ritratta in pose poco caste. La ragazza, in passato, è stata protagonista di alcune foto che la vedono forse un po’ troppo sensuale per i gusti del tronista, sopratutto perché lei non ne aveva mai ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Fioravanti, tronista di, perde la pazienza conBaratto: la giovane corteggiatrice potrebbe aver rovinato il rapporto sul nascere a causa di alcunedecisamente poco caste che raccontano un passato diverso da quello raccontanto nei loro confronti. La puntata di oggi diha messo in luce un momento difficile perFioravanti eBaratto: il tronista ha raccontato a Maria De Filippi di essersi sentito tradito dopo aver scoperto alcunedella ragazza ritratta in pose poco caste. La ragazza, in passato, è stata protagonista di alcuneche la vedono forse un po’ troppo sensuale per i gusti del tronista, sopratutto perché lei non ne aveva mai ...

