Un cartoon per conoscere meglio la dermatite atopica?

In occasione della Giornata Nazionale della dermatite atopica, Sanofi presenta "Dado e Adele. Due amici per la pelle", una serie animata per raccontare l'impatto della malattia nella vita di tutti i giorni dei due protagonisti, seguiti nel loro percorso dall'adolescenza all'età adulta, e per informare sui corretti stili di vita.

Dermatite atopica, un cartoon per insegnare come affrontarla Tiscali.it Dermatite atopica, un cartoon per insegnare come affrontarla Mercoledì, 20 ottobre 2021 Home > aiTv > Dermatite atopica, un cartoon per insegnare come affrontarla Milano, 20 ott. (askanews) - Un cartone: "Dado e Adele, amici per la pelle" per far conoscere e af ...

Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma Un cartoon per conoscere la dermatite atopica e combattere lo stigma. Bullismo e discriminazioni. Chi soffre di dermatite atopica non solo deve fare i conti con segni e sintomi della malattia ...

