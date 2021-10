Torino vs Genoa | numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilè imbattuto nelle ultime otto partite di campionato contro il, grazie a sei vittorie e due pareggi: i granata hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga solamente contro il Mantova (14). Dal 2012/13 in avanti ilnon ha mai perso in casa contro ilin Serie A (5V, 4N): nel periodo, tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa, quella rossoblù è l’unica contro cui i granata non hanno mai perso. Ilha perso le ultime due partite di campionato, contro Juventus e Napoli, senza segnare: i granata non perdono tre gare di fila nella competizione dal dicembre 2020 e non rimangono tre partite senza reti in Serie A dal novembre 2014. Ilha perso l’ultima partita casalinga di Serie A, contro la Juventus, e non arriva a due sconfitte ...