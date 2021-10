Square Enix apre Square Enix London Mobile con l' obiettivo di creare giochi di qualità

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha annunciato nella giornata di oggi il suo nuovo studio che si chiameràè un nuovo studio londinese con l'di pubblicare e forniregratuiti di altaper dispositiviin tutto il mondo. Lo studio sta attualmente lavorando al già annunciato Tomb Raider Reloaded e al prossimo gioco di Avatar: The Last Airbender per piattaforme. I talenti di produzione e marketing sono stati reclutati sia per questiche per i futuri ...

Tutta la saga di Kingdom Hearts arriva su Nintendo Switch ma non nella maniera in cui ci potevamo aspettare, perché tutti i titoli della serie saranno giocabili in cloud. La saga di- Disney arriva sulla console Nintendo, ma non ci sarà nessuna versione fisica, come annunciato qualche settimana fa. La notizia è arrivata durante l'ultimo Direct dedicato a Super Smash ...ha presentato alla stampa il suo nuovo studio londinese, London Mobile Studio, aperto dall'azienda giapponese con l'obiettivo di realizzare videogiochi free - to - play di alta qualità per ...