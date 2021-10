Sainz | ' Ferrari al vertice? 2022 prima possibilità di provarci'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lapotrà presto essere aldella Formula uno? "Non so se ilsarà l'anno giusto, ma di sicuro è ladi". Così Carlosin una lunga intervista a ...

Così Carlosin una lunga intervista a Motorsport.com parla del futuro della Scuderia di Maranello. "Ho la certezza che inabbiamo fatto un lavoro incredibile negli ultimi anni con l'...F8 Tribuito: Carlossceglie una delle ultime supercar del cavallino rampante L' F8 Tributo è una delle supercar del cavallino rampante più richieste degli ultimi anni. Presentata in ...Formula 1, le dichiarazioni del pilota della Ferrari Carlos Sainz: "Quando guidi la Ferrari rappresenti un intero Paese. 2022 prima chance per tornare al top" ...(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La Ferrari potrà presto essere al vertice della Formula uno? “Non so se il 2022 sarà l’anno giusto, ma di sicuro è la prima possibilità di provarci”. Così Carlos Sainz in una l ...