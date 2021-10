"Quel poveretto di tuo figlio è proprio un cesso. Potrebbe tornargli il tumore": orrore contro la Santarelli, ecco chi è la bestia | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovo orrore contro Elena Santarelli. La showgirl e neo-conduttrice delle Iene nel 2017 ha affrontato il dramma della malattia che ha colpito il figlio Giacomo,una forma aggressiva di tumore al cervello. Per lunghi mesi ha testimoniato la sua battaglia sui social, con dignità, forza e coraggio. Una vicenda che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e commosso i fan. Tutti, tranne una. Una donna che sta letteralmente perseguitando la Santarelli. "Cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce", spiega la showgirl che ha deciso ora di denunciare la stalker. Nel 2019, il figlio di Elena e Bernardo Corradi, ex giocatore di Chievo, Lazio e Valencia, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) NuovoElena. La showgirl e neo-conduttrice delle Iene nel 2017 ha affrontato il dramma della malattia che ha colpito ilGiacomo,una forma aggressiva dial cervello. Per lunghi mesi ha testimoniato la sua battaglia sui social, con dignità, forza e coraggio. Una vicenda che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e commosso i fan. Tutti, tranne una. Una donna che sta letteralmente perseguitando la. "Cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mioche torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce", spiega la showgirl che ha deciso ora di denunciare la stalker. Nel 2019, ildi Elena e Bernardo Corradi, ex giocatore di Chievo, Lazio e Valencia, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Quel poveretto Scoperta a Ercolano, ritrovato l'ultimo fuggiasco ... che "deve aver visto in faccia", chissà, forse dopo essersi voltato a cercare la ragione di quel ... Tante al momento le ipotesi possibili, anche quella che il poveretto fosse di vedetta in attesa delle ...

Scoperta a Ercolano, ritrovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco ... che 'deve aver visto in faccia', chissà, forse dopo essersi voltato a cercare la ragione di quel ... Tante al momento le ipotesi possibili, anche quella che il poveretto fosse di vedetta in attesa delle ...

L’invidioso che ci abita Corriere del Mezzogiorno Dell’obbedienza cieca, pronta e assoluta: Thoreau e la disobbedienza civile In quella società militarizzata, dove l’obbedienza alle leggi e alle autorità era supremo e indiscusso valore, il piglio marziale e la ricca divisa del poveretto impazzito, fanno presa sulla massa e ...

Il triste gioco di guardare al colore dei violenti L'università di Bologna non è la Cgil, d'accordo, e il Collettivo universitario autonomo (Cua) non è Forza nuova, ma cosa cambia?

