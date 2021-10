Pubblicare su Instagram da PC, ora si può (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pubblicare su Instagram da PC, quante volte avresti voluto che fosse possibile? È, infatti, una delle funzionalità più richieste dagli utenti del social di Mark Zuckerberg e finalmente questa possibilità è arrivata. O meglio, sta per arrivare dopo diversi mesi di test su un piccolo gruppo di persone negli Stati Uniti la nuova funzionalità è pronta per essere diffusa a livello mondiale. Dunque, non avrai più bisogno dell’app di Instagram per poter Pubblicare sul tuo profilo foto e video perché dal prossimo fine settimana potrai farlo direttamente dal tuo browser. Come inserire link su Instagram, 7 modi per farlo Pubblicare su Instagram da PC Pubblicare su Instagram da PC semplificherà molto la vita ai creatori di contenuti che ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)suda PC, quante volte avresti voluto che fosse possibile? È, infatti, una delle funzionalità più richieste dagli utenti del social di Mark Zuckerberg e finalmente questa possibilità è arrivata. O meglio, sta per arrivare dopo diversi mesi di test su un piccolo gruppo di persone negli Stati Uniti la nuova funzionalità è pronta per essere diffusa a livello mondiale. Dunque, non avrai più bisogno dell’app diper potersul tuo profilo foto e video perché dal prossimo fine settimana potrai farlo direttamente dal tuo browser. Come inserire link su, 7 modi per farlosuda PCsuda PC semplificherà molto la vita ai creatori di contenuti che ...

