Piano didattico personalizzato (PDP): la famiglia dello studente può non firmare? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succede se la famiglia non firma il Piano didattico personalizzato? E' una delle domande che spesso ci vengono poste. Seguendo le linee guida del 2011 proviamo a spiegare come stanno le cose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cosa succede se lanon firma il? E' una delle domande che spesso ci vengono poste. Seguendo le linee guida del 2011 proviamo a spiegare come stanno le cose. L'articolo .

Advertising

GazzettaDellaSc : Piano didattico personalizzato (PDP), che cos’è e quando si attua. FAQ Ministero - ProDocente : Piano didattico personalizzato (PDP), che cos’è e quando si attua. FAQ Ministero - orizzontescuola : Piano didattico personalizzato (PDP), che cos’è e quando si attua. FAQ Ministero - ArtenovaInfo : ??Master Cambium Biodinamica per il Vino 2022?? in presenza nell'azienda Ceretto dal 1° al 5 marzo e online con il co… - nicocarmigna : @Franci46924979 @AntalJonathan Non vedo il tweet perché utente privato. Comunque il PDP è il Piano Didattico Person… -