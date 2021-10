Microsoft e Nvidia hanno completato la più grande intelligenza artificiale al mondo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Microsoft e Nvidia hanno creato una vasta intelligenza artificiale in grado di imitare il linguaggio umano in modo più convincente che mai. Ma il costo e il tempo coinvolti nella creazione della rete neurale hanno messo in dubbio se tali IA possano continuare a crescere. La nuova rete neurale, nota come Megatron-Turing Natural Language Generation (MT-NLG), ha 530 miliardi di parametri, triplicando la scala della rivoluzionaria rete neurale GPT-3 di OpenAI che era considerata la migliore fino ad ora. Trattandosi di costi e tempi, va notato fin dall'inizio che questo sviluppo ha richiesto più di un mese di lavoro su un supercomputer dotato di quasi 4.500 schede grafiche molto potenti (e quindi costose), che vengono generalmente utilizzate per le alte prestazioni delle reti neurali. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)creato una vastain grado di imitare il linguaggio umano in modo più convincente che mai. Ma il costo e il tempo coinvolti nella creazione della rete neuralemesso in dubbio se tali IA possano continuare a crescere. La nuova rete neurale, nota come Megatron-Turing Natural Language Generation (MT-NLG), ha 530 miliardi di parametri, triplicando la scala della rivoluzionaria rete neurale GPT-3 di OpenAI che era considerata la migliore fino ad ora. Trattandosi di costi e tempi, va notato fin dall'inizio che questo sviluppo ha richiesto più di un mese di lavoro su un supercomputer dotato di quasi 4.500 schede grafiche molto potenti (e quindi costose), che vengono generalmente utilizzate per le alte prestazioni delle reti neurali. Leggi ...

