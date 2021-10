Mauro Icardi pedinato dalla moglie Wanda Nara. Adesso spuntano fuori le chat con Eugenia Suarez (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È tra le storie di gossip più seguite degli ultimi giorni quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara: in Argentina non si parla d’altro, ma anche in Italia è sulla bocca di tutti. Il presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain nei confronti della sua manager e mogli sembrerebbe vedere coinvolta proprio una delle sue più care amiche: Eugenia Suarez. Mauro Icardi e Wanda Nara: pedinamenti e chat sospette La storia fra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere in crisi da qualche giorno. Prima è arrivata la notizia del presunto tradimento, poi sono apparse alcune fotografie sospette. Ora gli aggiornamenti sulla storia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È tra le storie di gossip più seguite degli ultimi giorni quella tra: in Argentina non si parla d’altro, ma anche in Italia è sulla bocca di tutti. Il presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain nei confronti della sua manager e mogli sembrerebbe vedere coinvolta proprio una delle sue più care amiche:: pedinamenti esospette La storia frasembra essere in crisi da qualche giorno. Prima è arrivata la notizia del presunto tradimento, poi sono apparse alcune fotografie sospette. Ora gli aggiornamenti sulla storia ...

