La Regina Elisabetta cancella un viaggio ufficiale in Irlanda del Nord per motivi medici. Deve stare a riposo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laè stata costretta are unindelper. A quanto si apprende la sovrana, 96 anni compiuti lo scorso aprile, è stata obbligata aldopo gli ultimi impegni ai quali ha presenziato.II non avrebbe però preso bene la notizia e avrebbe già informato i sudditi di essere dispiaciuta. La scorsa settimana laaveva allarmato i cittadini britannici e non per essere apparsa per la prima volta in pubblico con un bastone, e visibilmente smagrita. Nonostante si sia mostrata sempre energica e sorridente, in molti hanno espresso forte preoccupazione per le sue condizioni. Intanto c’è grande attesa per ...