Il web chiede la squalifica di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: il motivo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: il web chiede la squalifica In questo articolo vi raccontiamo una polemica sollevata dagli utenti del web, che non hanno apprezzato un’uscita fatta da Gianmaria Antinolfi a cui Soleil Sorge pare aver riso di gusto. Il manager campano si è ritrovato a conversare in giardino con la sua ex e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): il weblaIn questo articolo vi raccontiamo una polemica sollevata dagli utenti del web, che non hanno apprezzato un’uscita fatta daa cuipare aver riso di gusto. Il manager campano si è ritrovato a conversare in giardino con la sua ex e L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : web chiede "GF Vip", nella casa volano parole pesanti: rischio squalifica per due concorrenti Al "GF Vip" due concorrenti non si contengono e la sparano grossa. Per loro il pubblico web chiede la squalifica Aria di problemi nella casa del "Grande Fratello Vip". Gli inquilini ancora non lo sanno ma nella puntata di venerdì per alcuni di loro potrebbe esserci un' amara sorpresa . ...

