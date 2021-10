Frega Novartis | ‘Orgogliosi di lanciare museo digitale Mudimed’

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Il sito mudimed.it, che è stato lanciato oggi, è un’idea che nasce un anno fa quandosi pose come tema quello di avvicinare i cittadini alla scienza. Così, tra le varie iniziative che abbiamo lanciato di acculturamento scientifico della popolazione, utile a ridurre il gap tra scienza e cittadini, abbiamo pensato a questodella medicina. Un’opera unica che verrà arricchita nei prossimi mesi e nei prossimi anni di cuiè lieta ed orgogliosa”. Così Country PresidentItalia e Amministratore delegatoFarma Pasquale, a margine della presentazione della prima sala virtuale di mudimed.it tenutasi nel ministero della Cultura a Roma. “Il primo ministro Draghi alcuni giorni fa ha detto che per dare una svolta al Paese ...

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Con il primo Museo Digitale della Storia del Metodo Scientifico in Medicina (Mudimed), si arricchisce di un nuovo tassello il programma "Scienza da vivere" per la diffusione della conoscenza scientifica.