Draghi | «Pandemia sotto controllo» ma non mancano i problemi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) È un'Italia che funziona quella raccontata da Marionelle comunicazioni rilasciate stamane al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo. Soprattutto perché il Paese sembra essere uscito dall'incubo del coronavirus o, quantomeno è riuscito a gestirla e a conviverci. «Oggi la», ha spiegato il premier, merito soprattutto del personale sanitario «che ha realizzato uno sforzo straordinario» ma anche di chi ha scelto di vaccinarsi, in particolare il premier in questo senso ha ricordato ed applaudito i giovani tra i 12 ed i 18 anni che hanno così permesso la ripresa in presenza e normalità dell'anno scolastico. «In Italia, la campagna procede più spedita della media europea - ha aggiunto poi il premier, con una certa soddisfazione - Ad oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ...

Il punto sulla. Parte così Mario in audizione al Senato prima del Consiglio europeo di domani e venerdì 'L'Italia, nelle vaccinazioni è stata la più spedita in Europa' dice il premier ... ha sottolineato che 'dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della. Continueremo a lavorare per ... "Al Consiglio, discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie", "dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccin ...