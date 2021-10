Data breach colpisce la SIAE: «Attivate tutte le procedure, non pagheremo riscatto» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È in atto una fuga di dati che ha colpito la SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori. Da questa mattina, 60 GB di materiale – che, stando alle prime indicazioni, riguarda numeri di passaporto, patenti di guida, documenti di pagamento, account bancari e carte di credito – è presente sul dark web. La notizia era circolata prima su Twitter, ma Giornalettismo ha potuto confermare la fuga di dati contattando direttamente la SIAE. LEGGI ANCHE > proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È in atto una fuga di dati che ha colpito la, la Società Italiana Autori ed Editori. Da questa mattina, 60 GB di materiale – che, stando alle prime indicazioni, riguarda numeri di passaporto, patenti di guida, documenti di pagamento, account bancari e carte di credito – è presente sul dark web. La notizia era circolata prima su Twitter, ma Giornalettismo ha potuto confermare la fuga di dati contattando direttamente la. LEGGI ANCHE > proviene da Giornalettismo.

Advertising

giornalettismo : ?? Data breach #SIAE confermato. La posizione della Società Italiana Autori Editori: 'Avviseremo gli interessati… - drakkars : @merlos1977 @disinformatico Si @merlos1977. Per chi vuoi approfondire c'e' questo - BariOpera : Per fronteggiare un data breach è necessario impostare chiare policy di prevenzione e seguire le linee guida dell’E… - bosa_consulting : Ecco il report IBM 2021 sui costi dei databreach in Italia #cybersecurity #databreach - prevenzione : @_happycactus_ @DJIGlobal Questa è una vulnerabilità: è un data breach . grave se l’account Autoesplicativo. La ATS… -